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Defense Express: ВСУ станут армией с самой высокой боеспособностью в Европе

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  • 25.08.2022, 15:07
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Defense Express: ВСУ станут армией с самой высокой боеспособностью в Европе

Разнообразие оружия после победы исчезнет.

В войне против России Украина использует большое разнообразие вооружений, но после победы количество их видов сократится, убежден главный редактор Defense Express Олег Катков. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Об этом уже говорят и в Пентагоне. Сейчас у нас действительно зоопарк всех систем. Но после победы он будет приведен в порядок и, конечно, мы от такого разнообразия систем, которые просто сложно обслуживать, потому что их слишком много, будем отказываться и кристаллизовывать [их виды]», — уверяет Катков.

По словам эксперта, сейчас для США вопрос победы Украины уже решен, поэтому продолжаются консультации по концепции Вооруженных сил Украины будущего, то есть, как они будут выглядеть, какое у них будет вооружение:

«Сейчас выстраивается вся концепция Вооруженных сил Украины, исходя из того, что это будет самая технологичная армия с высокоточным вооружением. Я не хочу бросаться фразами „мощнейшая в Европе“ и все такое, но с реально доказанной наивысшей боеспособностью в принципе».

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