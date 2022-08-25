Хороших вариантов для Путина и Лукашенко не осталось 1 25.08.2022, 15:14

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Любой выбор диктаторов влияет лишь на скорость их проигрыша.

День Независимости Украины прошел, а напряжение осталось.

Его главными событиями, по мнению телеграм-канала «Ник и Майк», стали пять следующих моментов.

1. Визит Бориса Джонсона в Киев, который не был анонсирован заранее, сопровождавшийся новыми пакетами помощи по линии Великобритании и США. Возможно, именно кадры с Зеленским и Джонсоном, прогуливающимися по центру Киева среди останков техники агрессора, стали сдерживающими факторами для отсутствия серьезных ударов по столице Украины.

2. Саммит Крымской платформы, который лично посетил президент Польши Анджей Дуда. Главным же на саммите было то, что даже вчерашние сторонники диалогов и аккуратных подходов к Москве из числа лидеров старой Европы, как мы писали ранее, начали менять свою позицию на прямо противоположную.

Опубликованные откровения Шольца о том, что Беларусь и Украина не должны, по мнению кремлевского старца, существовать лишь добавило пикантности ситуации и породило дополнительные вопросы к европейским политикам. Неужели, нужно было молчать было больше, чем полгода войны?! Для Украины это признание - отличный повод требовать еще большей поддержки ВСУ со стороны Европы.

3. Обстрел российскими агрессорами гражданского поезда на станции Чаплино, в результате которого погибло 25 гражданских, десятки ранены. Очередное бессмысленное военное преступление Кремля, которое выбивает последние аргументы у призывающих к переговорам. Очередной бесчеловечный акт устрашения от гопников с Лиговки.

4. Поздравление синепалого украинскому народу. Фраза про мирное небо из которого не продержалась и более 5 часов, пока очередные подарки не прилетели со стороны Беларуси. Бессмысленно даже пробовать на секунду верить любым словам из дворца синепалого, поскольку это просто наглая и циничная ложь.

5. Слив подробностей переговоров генерала Хренина. То, что в воинстве хунты настоящих офицеров, отвечающих за свои слова нет, это было понятно давно. Но так опозориться на весь мир нужно уметь. Настоящие военные, пусть порой и не профессиональные, находятся по другую сторону - в полку Кастуся Калиновского. Второй звонок Хренина с «предложением капитулировать, чтобы остановить вторжение» лишь подтверждает тезис, что воинство хунты контролируется в большей степени Кремлем, а не синепалым.

Украина продолжает жить в состоянии повышенной готовности отражать воздушные атаки, которые не будут больше оставаться безнаказанными. Дилемма Кремля, о которой мы писали ранее, только все более обостряется. Наступательный потенциал будет медленно, но верно уничтожаться, если не будет задействован в ближайшее время. Но оба выбора лишь влияют на скорость проигрыша. Хороших вариантов для двух диктаторов не осталось.

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