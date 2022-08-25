ВСУ вновь повредили Антоновский мост на Херсонщине 3 25.08.2022, 15:16

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Оккупанты пока не решаются ни использовать, ни ремонтировать его.

Вооруженные силы Украины вновь повредили Антоновский мост на Херсонщине.

Об этом сообщил представитель оперативного командования «Юг» Владислав Назаров, пишет unian.net.

«Состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, вопреки намерениям оккупантов. Несмотря на нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска пока не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост», - сказал он.

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