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ВСУ вновь повредили Антоновский мост на Херсонщине

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  • 25.08.2022, 15:16
  • 3,912
ВСУ вновь повредили Антоновский мост на Херсонщине

Оккупанты пока не решаются ни использовать, ни ремонтировать его.

Вооруженные силы Украины вновь повредили Антоновский мост на Херсонщине.

Об этом сообщил представитель оперативного командования «Юг» Владислав Назаров, пишет unian.net.

«Состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, вопреки намерениям оккупантов. Несмотря на нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска пока не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост», - сказал он.

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