Одни руины: как выглядит база российского батальона «Пятнашка» в Донецке после взрыва

Одни руины: как выглядит база российского батальона «Пятнашка» в Донецке после взрыва3
- 25.08.2022, 15:26
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ВСУ разгромили подразделение, которое воюет против Украины уже много лет.
В сети показали, как выглядит база российского батальона «Пятнашка» в Донецке после взрыва. На месте дислокации подразделения, которое воюет против Украины уже много лет, остались только руины.
Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов. Известно, что в результате «хлопка» у врага большое количество погибших и раненых.
Также была уничтожена «модная» техника оккупантов.
Батальон «Пятнашка» — незаконное вооруженное формирование, сформированное преимущественно из абхазов, во время войны на востоке Украины воевало в рядах российских боевиков. Формирование входит в состав 100-й мотострелковой бригады ВС РФ. Создано оно было в июне 2014 года.