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Одни руины: как выглядит база российского батальона «Пятнашка» в Донецке после взрыва

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  • 25.08.2022, 15:26
  • 6,696
Одни руины: как выглядит база российского батальона «Пятнашка» в Донецке после взрыва

ВСУ разгромили подразделение, которое воюет против Украины уже много лет.

В сети показали, как выглядит база российского батальона «Пятнашка» в Донецке после взрыва. На месте дислокации подразделения, которое воюет против Украины уже много лет, остались только руины.

Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов. Известно, что в результате «хлопка» у врага большое количество погибших и раненых.

Также была уничтожена «модная» техника оккупантов.

Батальон «Пятнашка» — незаконное вооруженное формирование, сформированное преимущественно из абхазов, во время войны на востоке Украины воевало в рядах российских боевиков. Формирование входит в состав 100-й мотострелковой бригады ВС РФ. Создано оно было в июне 2014 года.

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