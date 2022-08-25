Белорусские чиновники стонут из-за хлынувшего из России импорта 4 25.08.2022, 15:37

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К качеству товаров есть претензии.

Накануне в МАРТ пожаловались на проблемы из-за большого количества российских товаров на нашем рынке. Дело в том, что за июнь и июль российский рубль заметно укрепился к белорусскому. Из-за этого товары из РФ прибавили в цене, что еще больше разогнало инфляцию. Речь в первую очередь о непродовольственных товарах. «Зеркало» спросило у белорусов, заметили ли они, что в магазинах стало больше товаров российского производства, покупают ли они их и по каким ценам.

Леонид (имена героев статьи изменены) занимается поставками бытовой химии в Беларусь. По его наблюдениям, из России товаров этой группы сейчас стало значительно больше.

— Практически вся формула бытовой химии известных брендов складывается из импортных компонентов, которые смешивают на заводах в РФ и выставляют в продажу как отечественный продукт. Сейчас из-за введенных санкций импортные компоненты практически не поставляются, складские запасы истощаются, поэтому производители начинают экспериментировать на отечественном сырье.

По мнению Леонида, эксперименты получаются «не очень». В качестве примера он приводит порошки Ariel и Tide. Мужчина утверждает, что в составе порошка вместо моющих импортных добавок есть значительное количество простой соды и другой низкокачественной химии.

— Постирав темное белье, на нем остаются белые разводы, да и выстирано белье некачественно. Необходимо перестирывать или включать программу дополнительного полоскания.

Мужчина говорит, что раньше вопросов по качеству товаров из РФ было меньше.

— Но и тогда хозяйки говорили, что Ariel, привезенный из Польши и купленный у нас, — это два разных порошка. И такая ситуация практически во всем. Бытовая химия, кофе, чай… Все сыпучее, наливное, фасованное будет разбавлено и что-то туда добавлено, а это в итоге влияет на конечные характеристики и качество продукта.

«Некоторые товары просто невозможно купить не российские»

Игнат — сладкоежка, поэтому в первую очередь он заметил, как изменился ассортимент шоколада и цены на него. Увиденное, увы, его не порадовало.

— Шоколада в плитках сейчас гораздо больше российских производителей. Если добавить бренды Nestle, Alpen Gold и Milka, производимых в России, то соотношение к белорусскому огромное — пять или даже шесть к одному.

Мужчина говорит, что стоимость российских шоколадок выросла значительно. Если раньше плитка молочного шоколада «Победа» по акции стоила до одного рубля, то сейчас цена доходит до двух рублей (также по акции). Брендовые шоколадки добавили в цене до двух раз — с 3−4 рублей до 4,5−7 с лишним.

— Однако относительная неизменная стоимость белорусского шоколада не должна вводить в заблуждение, так как качество упало чрезвычайно: плитки в крафтовой обертке обоих производителей — «Спартака» и «Коммунарки» — напоминают шоколад все меньше, — резюмирует мужчина.

У Маргариты есть два домашних питомца, поэтому она постоянный покупатель в зоомагазинах. Она заметила, что и в этих магазинах большинство товаров российского производства.

— Стала всегда смотреть на производителя. Если есть шанс купить хоть что-то из Украины — покупаю обязательно. А так — Беларусь или Европа. Но некоторые товары просто невозможно купить не российские, как тот же корм: другого импорта нет, наши ничего нормального не производят, — делится наболевшим женщина.

«У известных марок достаточно неплохое качество»

В последнее время Ренат заметил, что в белорусских магазинах появилось много товаров из России. По его наблюдениям, цены на некоторые из них сопоставимы с аналогами западного или белорусского производства, которые он считает лучшими по качеству.

— Я покупал российские продукты питания и товары бытовой химии как известных марок, например, «Яшкино», так и неизвестных брендов. У известных марок достаточно неплохое качество, даже в условиях выбора я мог бы их купить не задумываясь. Например, есть неплохая рыбная продукция, часть молочной продукции «Слобода», «Чудо», «Данон».

Но к новым российским продуктам, которые поставляются в Беларусь, у Рената есть вопросы. Как-то он покупал в «Евроопте» шампунь неизвестного бренда РФ за девять рублей — хотел сэкономить. Качество ему не понравилось, теперь он использует шампунь на даче как жидкое мыло.

— Импортного шоколада стало мало, но есть остатки Ritter Sport, Lindt — стараюсь покупать пока их. Пробовал российский шоколад Ozera за 3 рублей 59 копеек — остался очень недоволен вкусом. Наша «Коммунарка» за 2,29 куда лучше.

Российское есть «более-менее, да и то на любителя»

Снежана недавно покупала российские продукты, думала, может, заменит какой-то белорусский, который пропал. А когда распробовала аналог на вкус, то желание отовариться ими пропало.

— Раньше везде можно было купить наши онеговские луковые колечки, а сейчас лежат на полках российские колечки из Санкт-Петербурга. Почитала состав — жуть, вся таблица Менделеева. Как-то угораздило купить российские конфеты и вафли. В конфетах растительные жиры аж прут, во рту ощущение какого-то жира нерастворимого. А вафли имели вкус старого прогорклого масла.

Также девушка пробовала российский плавленый сырок.

— Оказывается, в нем нет молочных составляющих. Взяла я его из чистого интереса — захотела провести эксперимент, потому что, почитав состав, не рискнула пробовать. Положила его на стол, он там пролежал три месяца. Температура была выше +28 градусов. Любой нормальный сырок уже бы скис, покрылся плесенью и вообще выглядел бы угнетающе. А этот просто подсох немного и стал каким-то прозрачным.

Однако, девушка отметила, что есть среди российских продуктов и «более-менее, да и то на любителя» — макаронные изделия, печенье, галеты, йогурты «Чудо» и некоторые марки пива.

Татьяна живет и работает в Минске. Часто за продуктами она заходит в магазин «Белмаркет». В последнее время женщина заметила, что в ассортименте торговой точки стало больше продуктов российского производства.

— Очень много молочки: сырков, творожков, также есть напитки, даже алкогольные, макаронных изделий очень много из России. Макароны стоят чуть дороже, чем белорусские, а на вид такие некрасивые, какие-то темные, — рассказала женщина.

Она говорит, что принципиально не покупает российские товары, «потому что Россия вторглась в Украину».

«Стала больше покупать у фермеров»

Раньше Галина почти никогда не покупала российские товары — не нравилось их качество. В последние месяцы женщина заметила экспансию российских товаров в торговые сети Беларуси. Галина рассказывает, что украинские продукты, которые она покупала, исчезли совсем.

— На полках появилось много расфасованных мясных продуктов из России, которые дороже белорусских. Исчезают даже традиционные белорусские конфеты, их заменяют неизвестные российские по цене от 15 рублей за килограмм, — утверждает Галина.

На прилавках магазинов белоруска заметила много российской муки «сомнительного происхождения, которой иногда даже больше белорусской».

— Я не покупаю российскую продукцию, и расширение ее ассортимента еще больше усложняет и без того непростую ситуацию. Некоторые продукты вообще перестала покупать, потому что белорусских аналогов нет, а российские покупать не хочется. Стала больше покупать у фермеров молочку: масло, творог, сыр — они чуть дороже, но я плачу за качество и труд людей. Также покупаю в небольших частных лавочках, потому что они часто работают с местными производителями, хотя их становится все меньше и меньше.

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