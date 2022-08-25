Танкисты ВСУ нанесли мощные удары по артиллерии оккупантов

Танкисты ВСУ нанесли мощные удары по артиллерии оккупантов1
- 25.08.2022, 15:42
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Противник понес немалые потери.
Танковые подразделения ВСУ ударили по позициям российской артиллерии, уничтожив несколько единиц техники.
Об этом сообщили на фейсбук-странице оперативной группировки войск «Каховка».
По словам военных, в результате ударов ВСУ артиллерия противника понесла «немалые потери». Впрочем точное количество уничтоженных артустановок пока уточняется.
«Танковые подразделения оперативной группы войск «Каховка» нанесли огневой удар с закрытых огневых позиций по вражеским артиллерийским установкам. Противник понес немалые потери военной артиллерийской техники», – говорится в сообщении.