Танкисты ВСУ нанесли мощные удары по артиллерии оккупантов 1 25.08.2022, 15:42

2,920

Противник понес немалые потери.

Танковые подразделения ВСУ ударили по позициям российской артиллерии, уничтожив несколько единиц техники.

Об этом сообщили на фейсбук-странице оперативной группировки войск «Каховка».

По словам военных, в результате ударов ВСУ артиллерия противника понесла «немалые потери». Впрочем точное количество уничтоженных артустановок пока уточняется.

«Танковые подразделения оперативной группы войск «Каховка» нанесли огневой удар с закрытых огневых позиций по вражеским артиллерийским установкам. Противник понес немалые потери военной артиллерийской техники», – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».