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Танкисты ВСУ нанесли мощные удары по артиллерии оккупантов

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  • 25.08.2022, 15:42
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Танкисты ВСУ нанесли мощные удары по артиллерии оккупантов

Противник понес немалые потери.

Танковые подразделения ВСУ ударили по позициям российской артиллерии, уничтожив несколько единиц техники.

Об этом сообщили на фейсбук-странице оперативной группировки войск «Каховка».

По словам военных, в результате ударов ВСУ артиллерия противника понесла «немалые потери». Впрочем точное количество уничтоженных артустановок пока уточняется.

«Танковые подразделения оперативной группы войск «Каховка» нанесли огневой удар с закрытых огневых позиций по вражеским артиллерийским установкам. Противник понес немалые потери военной артиллерийской техники», – говорится в сообщении.

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