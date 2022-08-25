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Сколько белорусы смогли продержаться в стоявшей на солнце закрытой машине?

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  • 25.08.2022, 15:48
  • 3,568
Сколько белорусы смогли продержаться в стоявшей на солнце закрытой машине?

Эксперимент.

Известно много случаев, когда люди оставляют в машине на солнце домашних животных, а иногда и детей. Некоторые из этих случаев заканчиваются трагически, ведь температура в салоне порой вырастает до внушительных значений. Журналист аbw.by Андрей Ахрeм решил проверить на себе, сколько удастся продержаться в автомобиле, оставленном на летнем солнцепеке. Никаких условностей – просто глушим машину, закрываем двери и окна, садимся внутрь и засекаем время. А заодно проверим способы охладиться.

«Возможно, мы умрем»

Идею этого эксперимента озвучил наш оператор Сергей, который написал мне в Telegram: «Я придумал прикольное видео, но, возможно, мы умрем». Чего? Уже по телефону он рассказал, что предлагает мне сесть в машину, стоящую на солнце, и посмотреть, сколько времени я смогу продержаться внутри. Естественно, никаких приличных мыслей у меня не было, потому что жару категорически не люблю и все, кто ездит в моем автомобиле, постоянно мерзнут.

На реализацию идеи я согласился только при условии, что Сергей сидит в машине со мной. В общем, инициатива наказала инициатора.

Садимся в красный Focus и отправляемся на верхний уровень паркинга торгового центра «Корона» на МКАД. На улице 30 градусов по Цельсию, паркуемся задней частью к солнцу. Я и в жизни стараюсь так ставить машину, если нет возможности припарковаться в тени. Все-таки разогретая на солнце панель должна значительно увеличивать температуру в салоне. Плюс она медленно остывает, работая какое-то время после начала движения как печка. Забегая немного вперед, стоит сказать, что это действительно так. До начала опыта автомобиль стоял около редакции именно передом к солнцу, и оставленный в нем датчик температуры и влажности показывал 42 градуса и 25% соответственно. Во время эксперимента температура не достигла таких значений, а вот влажность…

Результат превысил ожидания

Итак, «забываем» в машине двух мальчиков 36 и 25 лет. Мальчики мы запасливые, поэтому прихватили с собой по два литра воды на каждого, пульверизатор и даже детский вентилятор. Мы же оставленные внутри дети, поэтому у нас обязательно должен быть детский вентилятор.

Но пока складываем все эти вещи, которые потенциально должны спасти нас от жары, на задний ряд, а сами садимся вперед и наблюдаем за тем, как растет температура, в процессе прикидывая, сколько нам удастся высидеть внутри.

Мой прогноз – 15-20 минут, Сергей вообще не берется озвучивать какие-то цифры, но верит в то, что продержится дольше меня. Удивительно, но 20 минут мы провели в машине вообще без проблем, острого желания все закончить и выйти на улицу у нас не появилось.

Температура в салоне в течение 15 минут поднялась до 35 градусов, а спустя еще буквально 5 минут перевалила за 36. Влажность при этом превысила 40%.

Неудивительно, потому что мои руки и ноги покрылись каплями пота, которые частично испарялись, а частично стекали вниз. Такие ощущения я последний раз испытывал в бане. По окончании эксперимента на водительском коврике была самая настоящая лужа.

Вода в такой ситуации точно не будет лишней – нужно восполнять дефицит жидкости. Поэтому спустя 30 минут нахождения в разогретой машине с удовольствием выпиваю граммов 350 и приступаю к охлаждению с помощью пульверизатора. Обрызгиваю лицо, голову, частично футболку. Становится ли от этого легче? Разве что на минуту.

Кроме жары начинает ощущаться нехватка кислорода, пульс учащается. Нас двое, салон пускай и не герметичный, но воздухообмен в заглушенной машине очень слабый.

Особенно на нехватку воздуха жалуется Сергей. Но при этом отказывается освежаться и пульверизатором, и вентилятором, который решаю испытать я. Нетрудно предположить, что пользы от него как от козла молока. Он просто дует в лицо теплым воздухом, но прохладнее не становится, легче не дышится. Разве что пот на лице подсыхает быстрее.

Спустя 40 минут после старта нашего опыта температура в салоне превышает 38 градусов, а влажность переваливает за 60%. Знатная баня, жаль, что веник не взяли. Шутки шутками, но внутри уже совсем некомфортно, дышать тяжело, в глазах слегка мутнеет. Ты понимаешь, что сказываются и перегрев, и нехватка кислорода.

Еще 10 минут – и внутри 38,3 градуса. Я сдаюсь и весь мокрый отправляюсь на улицу. Ну и дубак, всего +30! Открываю багажник, чтобы достать полотенце и вытереться, добавив Сергею внутрь немного свежего воздуха. Не могу сказать, что мне было откровенно плохо, но ощущения так себе. Более молодой организм не намного дольше моего выдерживает воздействие салонного ада и вскоре также покидает машину. Итого я продержался 50 минут, Сергей – ровно час. Заметно больше, чем мы рассчитывали изначально.

Никогда не повторяйте

После эксперимента и мне, и оператору весь вечер хотелось спать. Для Сергея это нормальное состояние, по его словам. Он, приехав домой, отправился в царство Морфея, я же был в тот день хорошо выспавшимся и все-таки продержался до ночи. Теплового удара не случилось, никаких иных последствий для организма не было.

Полученный результат ни в коем случае не говорит о том, что в стоящей на солнце машине можно закрывать людей или животных. Никогда не повторяйте наш эксперимент и не оставляйте никого внутри, даже на «пять минуточек», – это опасно. Во-первых, у маленьких детей, пожилых людей, животных терморегуляция организма работает не так, как у здоровых взрослых, и даже при аналогичных нашим показателях температуры в салоне последствия могут быть другими.

Во-вторых, сама машина и ее расположение относительно солнца, скорее всего, также будут иными, как следствие – температура в салоне способна подняться выше, причем значительно выше. Свое влияние могут оказать теплоизоляция крыши, материалы отделки салона, наличие или отсутствие тонировки, атермальных стекол и т.д. Поставив автомобиль передом к солнцу и получив внутри 42 градуса, до которых салон прогрелся около редакции, вероятно, на улицу мы бы вышли значительно быстрее. А ведь это далеко не предел. В прошлом году мы измеряли температуру в большом количестве машин, стоявших на солнце, и в некоторых из них она оказалась выше 55 градусов при +33 на улице.

В-третьих, «пять минуточек» могут неожиданно затянуться.

И не стоит рассчитывать на приоткрытое на сантиметр окно, как некоторые делают. Конечно, это лучше, чем закрытая наглухо машина, но вряд ли небольшая щель поможет существенно снизить температуру в салоне.

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