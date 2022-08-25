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«Опытные врачи редко по своей воле устраиваются»

  • 25.08.2022, 15:48
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«Опытные врачи редко по своей воле устраиваются»

В медучреждениях Жодино острая нехватка персонала.

В Жодинскую центральную городскую больницу пришли на работу 24 молодых специалиста: восемь врачей и 16 медиков со средним специальным образованием, рассказал EX-PRESS.BY сотрудник Жодинской ЦГБ.

— Обязательное распределение – вот, что заставляет девочек (их всегда подавляющее большинство) после медуниверситета и медучилища приезжать в Жодино и частично закрывает вакансии в Жодинской ЦГБ, — сообщил специалист.

— То количество специалистов — это очень мало, для того, чтобы заполнить все вакансии в медучреждениях города. Не хватает врачей: педиатров, кардиологов, стоматологов, терапевтов, а также медсестер и других специалистов, — написал работник жодинской больницы.

По его словам, во врачах в Жодино нуждались всегда, а сейчас, когда все должны быть политически лояльными существующему режиму и согласными с очень небольшими зарплатами, на вакантные должности редко по своей воле устраиваются опытные врачи.

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