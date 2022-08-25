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Конгрессмен США: России нужен Иисус, но в ближайшее время хватит и HIMARS

  • 25.08.2022, 16:01
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Конгрессмен США: России нужен Иисус, но в ближайшее время хватит и HIMARS
Адам Кинзингер

Республиканец был шокирован разговором российского военного с женой.

Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, который отслеживает аудиоперехваты разговоров оккупантов с родственниками в России, недоумевает по поводу агрессивности таких собеседников. Ветеран ВВС США предположил в Twitter, что россиянам не хватает Бога, но в ближайшее время достаточно будет и ракетных систем M142 HIMARS на вооружении ВСУ, пишет liga.net.

Кинзингер послушал перехват разговора российского военного в Украине с женой, где они кричат, и написал: «Все ли русские пары так кричат друг на друга, когда находятся на грани поражения? Это, наверное, уже четвертый перехваченный звонок, который я слышу, где такая враждебность».

«Россия, вам всем нужен Иисус. Но HIMARS будет достаточно в ближайшее время», – дописал член Палаты представителей от штата Иллинойс.

Американские ракетные системы M142 HIMARS помогли Украине выстоять в летней фазе полномасштабной войны: благодаря дюжине установок ВСУ уничтожают склады боеприпасов и командные пункты врага в глубоком тылу. Официальный Киев призывает США поставить значительно больше этих установок (а также баллистических ракет к ним) для перехода в контрнаступление.

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