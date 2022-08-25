Ученые: Глубоко в океане существует затерянный город, и это место не похоже ни на что другое 25.08.2022, 16:04

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В Атлантическом океане находится уникальная местность, состоящая из гидротермальных источников.

Рядом с вершиной подводной горы к западу от Срединно-Атлантического хребта в Атлантическом океане на глубине в более, чем 700 метров, со дна поднимаются структуры в виде стен и столбов. Эта местность называется гидротермальное поле «Затерянный город». Здесь, на площади в 500 квадратных метров, находятся гидротермальные источники, высота которых варьируется от совсем крошечных до «башен» высотой в 60 метров, сообщает ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Этот «Затерянный город» ученые обнаружили еще 22 года назад с помощью автономных подводных исследовательских аппаратов. С тех пор продолжаются исследования этого уникального места в Атлантическом океане. Ученые считают, что это самая долгоживущая гидротермальная среда обитания для живых существ из известных в океанах планеты и до сих пор ничего подобного в других местах ученые не обнаружили.

Считается, что как минимум 120 тысяч лет в этой местности происходили выбросы водорода, метана и других газов из мантии Земли, которые вступали во взаимодействие с морской водой. Обнаруженный здесь углеводород является источником пищи для живущих здесь микробов, которые обходятся без кислорода. Газы из недр Земли выходят в океан при температуре 40 градусов Цельсия и несмотря на это здесь бурлит жизнь.

По словам ученых, углеводороды в этой подводной местности были созданы с помощью химических реакций на дне океана, а не с помощью углекислого газа из атмосферы или света Солнца. Учитывая тот факт, что углеводороды – это необходимые компоненты для появления жизни, ученые считают, что возможно на Земле она появилась именно в таких местах, как эти гидротермальные источники.

- В этом затерянном городе мы видим очень развитую микробную экосистему. Возможно нечто подобное можно увидеть на спутнике Сатурна Энцеладе и спутнике Юпитера Европе, которые также имеют океаны под поверхностью. А может быть даже, когда Марс был покрыт водой, там существовали такие же микробные сообщества на дне, — говорит микробиолог Уильям Бразелтон.

В отличие от подводных вулканических источников, которые как считается, тоже могут быть первым местом зарождения жизни на планете, экосистема «Затерянного города» не зависит от тепла магмы. Если вулканические подводные источники создают в основном богатые железом и серой минералы, то гидротермальные источники «Затерянного города» являются производителями в основном водорода и метана.

This is the Lost City, a towering ecosystem in the middle of the North Atlantic. It’s completely unique, with life found nowhere else on Earth. And if someone wanted to destroy it? There’s nothing you could do about it. No laws. No consequences. Welcome to the High Seas... pic.twitter.com/mdG5wOsr5h — Open Ocean Exploration (@RebeccaRHelm) August 22, 2022

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