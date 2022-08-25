При открытии секонд-хэнда в Барановичах подростки устроили бунт 25.08.2022, 16:15

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Открытие магазина было под угрозой срыва.

Инцидент произошел утром 25 августа на улице Советской. Дети заняли проход и зашли первыми в новый магазин, оттеснив взрослых.

Видеоролик прислал читатель Intex-press. Он пояснил, что 25 августа молодые люди чуть не сорвали открытие нового секонд-хэнда: «Ребята устроили бунт и заблокировали двери. Бабушки, женщины с детьми стояли в стороне и не могли пройти. Новый магазин должны были открыть в 10.00, а открыли в 10.15».

По словам читателя, продавцы просили подростков пропустить сначала взрослых, но те отказались, собравшись небольшой группой у входной двери. В итоге работники магазина открыли двери, и ребята зашли первыми.

— Ребята странные. Залетели в магазин и почти ничего не брали, а люди стояли, ждали, — пожаловался очевидец.

Кстати, в последнее время в нашей стране подростки очень часто собираются у секонд-хэндов в день привоза новых товаров и покупают брендовые вещи, которые потом перепродают через интернет.

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