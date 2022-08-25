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ВСУ научились использовать американские ракеты на советских самолетах

  • 25.08.2022, 16:25
  • 1,804
ВСУ научились использовать американские ракеты на советских самолетах

Они уже уничтожают ПВО России.

Воздушные силы Украины успешно используют американские ракеты HARM на имеющихся истребителях советского образца. Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона, который транслирует 1+1 в Youtube.

Таким образом он подтвердил заявление заместителя министра обороны США Колина Каля: 24 августа на брифинге в Пентагоне он сказал, что украинцы «модернизировали их для запуска с истребителей МиГ-29». 

Спикер Воздушных сил объяснил, что HARM – специализированные ракеты, которые летят на радиолокационный сигнал и предназначены для ударов по противовоздушным силам врага. 

«Модернизировали – это громко сказано, но да, мы адаптировали полученные от партнеров ракеты и они уже уничтожают ПВО России. Его критически необходимо разрушать, всеми способами, которые у нас есть на вооружении, это – цель №1», – отметил он.

По его словам дальность HARM – около 150 км, и они «уже действуют очень эффективно». Игнат добавил, что Украине по-прежнему крайне необходимы новые истребители, которые могут поражать и наземные, и воздушные цели. 

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