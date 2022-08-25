ВСУ научились использовать американские ракеты на советских самолетах 25.08.2022, 16:25

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Они уже уничтожают ПВО России.

Воздушные силы Украины успешно используют американские ракеты HARM на имеющихся истребителях советского образца. Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона, который транслирует 1+1 в Youtube.

Таким образом он подтвердил заявление заместителя министра обороны США Колина Каля: 24 августа на брифинге в Пентагоне он сказал, что украинцы «модернизировали их для запуска с истребителей МиГ-29».

Спикер Воздушных сил объяснил, что HARM – специализированные ракеты, которые летят на радиолокационный сигнал и предназначены для ударов по противовоздушным силам врага.

«Модернизировали – это громко сказано, но да, мы адаптировали полученные от партнеров ракеты и они уже уничтожают ПВО России. Его критически необходимо разрушать, всеми способами, которые у нас есть на вооружении, это – цель №1», – отметил он.

По его словам дальность HARM – около 150 км, и они «уже действуют очень эффективно». Игнат добавил, что Украине по-прежнему крайне необходимы новые истребители, которые могут поражать и наземные, и воздушные цели.

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