Путин боится своей тени 25.08.2022, 16:27

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Ситуация в России изменилась.

У президента России Путина после ликвидации в России дочери одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина, настолько обострилась боязнь за свою жизнь, что он пугается собственной тени. Об этом российский оппозиционер и лидер международного движения «Говорите громче!» Андрей Сидельников рассказал «Апострофу».

- С момента ликвидации Дугиной ситуация в России изменилась. В элитах возник явный ужас. Они боятся, что получат «обратку» за то, что творили геноцид украинского народа с 24 февраля, боятся того, что разрастется партизанское движение. У элит пришло понимание страха. И это может стать одной из составляющих перелома в России, - говорит он.

На фоне того, что власть не может показать каких-либо побед на фронтах за исключением ракетных ударов, то ей вновь приходится говорить о «жестах доброй воли», замедлениях, что Украина хочет переговоров.

- Хотя все понимают, что переговоры с Россией в данной ситуации невозможны для полного выведения войск и освобождения всей территории Украины от оккупации. Но Путин желает зафиксировать оккупационную политику в пределах сегодняшних захваченных территорий. Он понимает, что с этим никто не согласится, - добавил Сидельников.

Кроме того, у Путина обострилась боязнь за свою жизнь настолько, что он боится собственной тени. Это знают, об этом говорят в его окружении, и это усугубляется. Также обострилась внутренняя борьба меж силовыми спецслужбами – Минобороны, ФСБ и МВД: МВД уже проиграло.

- Возвышение Шойгу многих не устраивает во власти. И идет борьба. Многие генералы и военные чиновники уже отстранены от должностей. И хотя позиции Шойгу до сих пор являются одним из самых влиятельных и близких людей к Путину, это связано с их общей приверженностью к шаманству, оккультизму, но все решают ФСБшники – к которым относит себя и сам Путин, - отметил Сидельников.

По его словам, поддержкой Путина пользуется и ЧВК Вагнера. Они имеют в его глазах преимущество наравне с кадыровцами. Решения Минобороны России на вагнеровцев не распространяются.

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