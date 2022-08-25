Россия стянула более 400 самолетов и 360 вертолетов к границам Украины 25.08.2022, 16:28

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Из них более 150 вертолетов – ударные.

Вокруг границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов.Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет «Украинская правда».

- Вокруг наших границ находится группа самолетов России – более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 – ударные, такие как Ка 52.

Он добавил, что противник активно постоянно применяет тактически авицию. Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированных территорий, а также акваторию Черного и Азовского морей. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

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