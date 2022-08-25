закрыть
25 августа 2022, четверг, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия стянула более 400 самолетов и 360 вертолетов к границам Украины

  • 25.08.2022, 16:28
  • 3,832
Россия стянула более 400 самолетов и 360 вертолетов к границам Украины

Из них более 150 вертолетов – ударные.

Вокруг границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов.Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет «Украинская правда».

- Вокруг наших границ находится группа самолетов России – более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 – ударные, такие как Ка 52.

Он добавил, что противник активно постоянно применяет тактически авицию. Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированных территорий, а также акваторию Черного и Азовского морей. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников