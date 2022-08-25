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Шахтеры «Белкалия» случайно нашли в руднике останки древнего ракоскорпиона

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  • 25.08.2022, 16:27
Шахтеры «Белкалия» случайно нашли в руднике останки древнего ракоскорпиона

Уникальную находку изучают специалисты-палеонтологи.

Ценную находку палеозойской эры обнаружили в одном из рудников работники Беларуськалия, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Шахтеры наткнулись на останки ракоскорпиона — древнейшего представителя отряда членистоногих, которые жили в течение всего палеозоя 510 — 248 млн лет назад.

Ранние формы обитали на мелководье в морях. Около 325−299 млн лет назад большая часть перешла к жизни в пресной воде.

Находку изучат специалисты-палеонтологи. Затем она станет экспонатом на третьем рудниковом управлении.

«Напомним, что в недрах солигорской земли ракоскорпионов находили неоднократно. Впервые окаменелости представителя отряда вымерших членистоногих обнаружили в пластах калийных горизонтов 2 рудникового управления в 1976 году», — сообщает пресс-служба Беларуськалия.

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