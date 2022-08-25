Сегодня почти по всей Беларуси запретили посещение лесов 25.08.2022, 16:40

Это связан с высокой опасностью пожаров.

После сегодняшнего обновления карта запретов и ограничений на посещение лесов выглядит совсем жутко. Собственно, ограничений не осталось — только запреты. Открытым островком остается единственный район на границе с Латвией, пишет «Онлайнер».

В связи с высокой опасностью пожаров Минлесхоз запретил посещение лесов почти по всей территории страны. Пока держится только Браславский.

Синоптики по-прежнему не видят в ближайшем будущем системных дождей — только точечные грозы.

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