Сегодня почти по всей Беларуси запретили посещение лесов
- 25.08.2022, 16:40
Это связан с высокой опасностью пожаров.
После сегодняшнего обновления карта запретов и ограничений на посещение лесов выглядит совсем жутко. Собственно, ограничений не осталось — только запреты. Открытым островком остается единственный район на границе с Латвией, пишет «Онлайнер».
В связи с высокой опасностью пожаров Минлесхоз запретил посещение лесов почти по всей территории страны. Пока держится только Браславский.
Синоптики по-прежнему не видят в ближайшем будущем системных дождей — только точечные грозы.