Впервые в истории произошло полное отключение от энергосети Запорожской АЭС 25.08.2022, 16:39

АЭС остановилась из-за действий российских оккупантов.

Нынешнее отключение электроснабжения на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, повлекшее прекращение водоснабжения и перебои со связью, было вызвано пожаром на золоотвалах Запорожской ТЭС. Эта станция находится рядом с занятой россиянами Запорожской АЭС и связана с ней. Об этом сообщили в «Энергоатоме».

В электрогенерирующей компании объяснили, что отключение воздушной линии повлекло за собой изменения в работе ЗАЭС. Из-за пожара эта линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – «Днепровская» отключалась дважды. Это последняя четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три других линии связи россияне ранее повредили обстрелами.

Следствием нынешнего ЧП стало отключение двух работающих энергоблоков атомной станции от сети. «Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции», — заявили в «Энергоатоме».

В компании также сообщили, что собственные потребности АЭС в электропитании по состоянию на данный момент обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. «Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети», – добавили украинские атомщики.

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