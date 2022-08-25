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Конфискованную суперъяхту российского миллиардера впервые продали на аукционе

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  • 25.08.2022, 16:55
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Конфискованную суперъяхту российского миллиардера впервые продали на аукционе

Судно было задержано властями Гибралтара в конце марта.

На гибралтарском аукционе ушла с молотка 72-метровая суперъяхта Axioma. Владельцем судна был попавший под санкции российский миллиардер Дмитрий Пумпянский.

По  информации Reuters, речь идет о первой продаже имущества, которое оказалось конфисковано у российского бизнесмена на фоне вооруженного конфликта в Украине. Ни сумму сделки, ни имя покупателя не раскрывают, хотя организаторы торгов анонсировали, что поделятся некоторыми подробностями аукциона в ближайшие две недели.

Яхту оценивают в $75 млн, а издержки на ее содержание — в 15% от стоимости в год. На борту предусмотрены бассейн и 3D-кинотеатр. Судно было задержано властями Гибралтара в конце марта.

Суперъяхту выставили на торги 23 августа, желающих ее купить оказалось больше 60. Продажа имущества произошла на фоне долгов банку JPMorgan в размере €20,5 млн по займу, поручителем которого был как раз Пумпянский.

При этом агентство отмечает: в гибралтарском правительстве уже предупредили, что вырученные за суперъяхту средства, скорее всего, заморозят, вместо того чтобы передать какой-либо стороне, кроме Пумпянского.

До весны этого года Пумпянский был владельцем и председателем правления «Трубной металлургической компании», которая считается крупнейшим в мире производителем труб. На фоне западных санкций он вышел из бенефициаров и совета директоров компании.

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