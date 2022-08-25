Пресс-секретарь МИД Польши - о разрушении кладбища Армии Крайовой в Сурконтах: Наша реакция будет резкой 10 25.08.2022, 17:06

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Лукаш Ясина

Фото: Pawel Wodzynski/East News

Лукашисты сровняли с землей польские могилы в Вороновском районе.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что сотрудники польских дипломатических и консульских учреждений проверяют, как именно выглядит ситуация с кладбищем, где находились могилы солдат Армии Крайовой в селе Сурконты в Беларуси.

Лукаш Ясина в эфире «Польского Радио» сказал, что МИД вскоре примет решение по реакции на этот акт разрушения, но она, безусловно, будет резкой:

«Ситуация в Беларуси сложная, и проблема организации выяснения очень нелегка. Мы знаем, что произошло разрушение одного из самых важных польских военных кладбищ, упоминание о котором увековечено на Могиле Неизвестного солдата в Варшаве. Что касается реакции, то она, безусловно, будет резкой. Решение о том, как она будет выглядеть, примет министр в ближайшее время».

«Согласно полученной нами информации, разрушение кладбища напоминает широкомасштабную спецоперацию. Дороги к месту, где совершает акт варварства, заблокированы милицией. Возмущенные местные жители, пытающиеся запечатлеть преступление, запугиваются тюрьмой. Также по этой причине не удалось сделать фотографии такого невообразимого в XXI веке зверства», - пишет портал glosznadniemna.pl.

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