закрыть
25 августа 2022, четверг, 18:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пресс-секретарь МИД Польши - о разрушении кладбища Армии Крайовой в Сурконтах: Наша реакция будет резкой

10
  • 25.08.2022, 17:06
  • 6,544
Пресс-секретарь МИД Польши - о разрушении кладбища Армии Крайовой в Сурконтах: Наша реакция будет резкой
Лукаш Ясина
Фото: Pawel Wodzynski/East News

Лукашисты сровняли с землей польские могилы в Вороновском районе.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что сотрудники польских дипломатических и консульских учреждений проверяют, как именно выглядит ситуация с кладбищем, где находились могилы солдат Армии Крайовой в селе Сурконты в Беларуси.

Лукаш Ясина в эфире «Польского Радио» сказал, что МИД вскоре примет решение по реакции на этот акт разрушения, но она, безусловно, будет резкой:

«Ситуация в Беларуси сложная, и проблема организации выяснения очень нелегка. Мы знаем, что произошло разрушение одного из самых важных польских военных кладбищ, упоминание о котором увековечено на Могиле Неизвестного солдата в Варшаве. Что касается реакции, то она, безусловно, будет резкой. Решение о том, как она будет выглядеть, примет министр в ближайшее время».

«Согласно полученной нами информации, разрушение кладбища напоминает широкомасштабную спецоперацию. Дороги к месту, где совершает акт варварства, заблокированы милицией. Возмущенные местные жители, пытающиеся запечатлеть преступление, запугиваются тюрьмой. Также по этой причине не удалось сделать фотографии такого невообразимого в XXI веке зверства», - пишет портал glosznadniemna.pl.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников