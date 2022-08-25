1460 долларов за килограмм: рейтинг самых дорогих товаров в белорусских магазинах 3 25.08.2022, 17:26

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Стоимость продуктов – самая болезненная тема для населения страны.

Белоруска рассказала сайту kurjer.info, какой самый дорогой товар увидела в продуктовом магазине:

— Никогда не обращала внимание, а сейчас увидела. Сухая закваска для йогурта с бифидобактериями. Белорусская. Смотришь на ценник — 3,68 рубля. Вроде цена как цена.

1-е место. Закваска

А потом обращаешь внимание, что в пачке ее 1 г. То есть за килограмм — 3680 рублей. В пересчете по курсу — $1450. Машину можно купить за килограмм закваски. Прошлась по магазину, чтобы посмотреть на другие ценники и составить рейтинг.

2-е место. Ванилин

Это настоящий, а не полученный химическим путем. 956 рублей за килограмм.

3-е место. Кофе и специи

По сравнению с предыдущими кофе и специи сильно дешевле, но все равно много. Кофе — 252,82 рубля за килограмм. Там же рядом ценник 183 рубля. А перец черный на скидке стоит 149,50 руб/кг. А орегано и майоран за 141 рубль, даже дороже икры, которая стоит 136 руб/кг.