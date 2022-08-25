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Румыния передала ВСУ десятки тысяч боеприпасов, запчасти и стрелковое оружие

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  • 25.08.2022, 17:23
  • 2,072
Румыния передала ВСУ десятки тысяч боеприпасов, запчасти и стрелковое оружие

Румынский народ поддерживает воюющую с российскими захватчиками Украину.

Румыния передала Вооруженным Силам Украины пятый пакет военной помощи, куда вошли боеприпасы, стрелковое оружие и запчасти для военного оборудования. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он рассказал, что созвонился с румынским коллегой Василе Дынку и поблагодарил его за поддержку усилий Украины в освободительной войне против российских захватчиков.

- Это сотни единиц стрелкового оружия, десятки тысяч столь необходимых боеприпасов и запасных частей для различного вооружения, – описал Резников помощь румынского народа.

Дынку написал в Twitter, что полгода назад война в Европе «казалась абстрактной», но сегодня «в самом разгаре абсурдная война, принесшая страдания, слезы и кровь невинным людям».

- Румыны поддерживают украинский народ. Дай Бог Украине мира и свободы! – добавил он.

В апреле 2022 года СМИ сообщали, что Румыния меняет законодательство для поставок вооружения в Украину. 28 июня Украина получила право на экспорт электричества в ЕС, и уже 30 июня подала его в Румынию.

19 августа Румыния объявила персоной нон грата сотрудника посольства России.

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