Румыния передала ВСУ десятки тысяч боеприпасов, запчасти и стрелковое оружие

Румыния передала ВСУ десятки тысяч боеприпасов, запчасти и стрелковое оружие2
- 25.08.2022, 17:23
- 2,072
Румынский народ поддерживает воюющую с российскими захватчиками Украину.
Румыния передала Вооруженным Силам Украины пятый пакет военной помощи, куда вошли боеприпасы, стрелковое оружие и запчасти для военного оборудования. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он рассказал, что созвонился с румынским коллегой Василе Дынку и поблагодарил его за поддержку усилий Украины в освободительной войне против российских захватчиков.
- Это сотни единиц стрелкового оружия, десятки тысяч столь необходимых боеприпасов и запасных частей для различного вооружения, – описал Резников помощь румынского народа.
Дынку написал в Twitter, что полгода назад война в Европе «казалась абстрактной», но сегодня «в самом разгаре абсурдная война, принесшая страдания, слезы и кровь невинным людям».
- Румыны поддерживают украинский народ. Дай Бог Украине мира и свободы! – добавил он.
В апреле 2022 года СМИ сообщали, что Румыния меняет законодательство для поставок вооружения в Украину. 28 июня Украина получила право на экспорт электричества в ЕС, и уже 30 июня подала его в Румынию.
19 августа Румыния объявила персоной нон грата сотрудника посольства России.