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Медсанчасть завода «Атлант» отправляют со следующей недели на конвейер

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  • 25.08.2022, 17:35
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Медсанчасть завода «Атлант» отправляют со следующей недели на конвейер

Предприятие столкнулось с дефицитом сотрудников?

Медсанчасть завода «Атлант» отправляют со следующей недели на конвейер. Об этом телеграм-каналу «Баста!» сообщили работники предприятия.

- Кто отказывается - пишет заявление на увольнение. Надеюсь, качество холодильников не пострадает, в отличие от репутации врачей. Может, в медуниверситете надо ввести практические занятия по параллельному освоению различных профессий и навыков и выпускать с записью в дипломе: «врач терапевт, сантехник электрик и ещё куда пошлют». Профессиональные знания врачей от этого только выиграют.

С понедельника медсанчасть закрыта. Завтра инструктаж.

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