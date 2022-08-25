На Airbnb сдали в аренду остров в Хорватии за 39 евро 25.08.2022, 17:30

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Минимальный срок аренды — три дня.

Сайт для аренды недвижимости Airbnb предложил своим клиентам забронировать целый остров. Цена вопроса — всего 39 евро с человека за ночь, пишет OL.

Небольшой островок находится в 2,5 км к югу от хорватского города Пула. Его главная достопримечательность — маяк Порер, который построили в 1833 году.

В здании маяка создали уютную обстановку и готовы одновременно разместить максимум четырех гостей. При этом минимальный срок аренды острова — три дня.

За ночь с одного туриста просят 39 евро. В итоге отдых на таком острове на четверых за три ночи обойдется в 468 евро.

Добраться до маяка можно только на лодке, поездка на которой обойдется еще в 100 евро. Арендаторы отмечают, что интернет на острове не предусмотрен.

В Беларуси и России сервис бронирования жилья Airbnb прекратил работать с апреля. Но еще в начале марта компания приостанавливала бронирование в обеих странах.

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