В Брестском районе взорвалась авиабомба ФАБ-500 6 25.08.2022, 17:42

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Такие бомбы стоят на вооружении российской армии.

Инцидент произошел в поле близ деревни Селяхи. В милицию обратился заместитель директора местного агропредприятия, сообщивший о том, что во время сельскохозяйственных работ его сотрудники обнаружили огромный боеприпас, пишет сайт vb.by. Прибывшие на место саперы определили, что находкой является фугасная авиабомба ФАБ-500. Такие производились в СССР с 1954 года и стоят на вооружении российской армии до сих пор. Но боеприпас из Брестского района, конечно, постарше и порядком покрылся коррозией.

Видимо, с учетом этого факта саперы решили не перевозить опасную находку, а взорвать ее прямо в поле. Контролируемый подрыв авиабомбы, снятый на видео, наглядно показал, к каким последствиям может привести неосторожное обращение с подобными «артефактами».

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