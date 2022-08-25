закрыть
25 августа 2022, четверг, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Брестском районе взорвалась авиабомба ФАБ-500

6
  • 25.08.2022, 17:42
  • 11,842
В Брестском районе взорвалась авиабомба ФАБ-500

Такие бомбы стоят на вооружении российской армии.

Инцидент произошел в поле близ деревни Селяхи. В милицию обратился заместитель директора местного агропредприятия, сообщивший о том, что во время сельскохозяйственных работ его сотрудники обнаружили огромный боеприпас, пишет сайт vb.by. Прибывшие на место саперы определили, что находкой является фугасная авиабомба ФАБ-500. Такие производились в СССР с 1954 года и стоят на вооружении российской армии до сих пор. Но боеприпас из Брестского района, конечно, постарше и порядком покрылся коррозией.

Видимо, с учетом этого факта саперы решили не перевозить опасную находку, а взорвать ее прямо в поле. Контролируемый подрыв авиабомбы, снятый на видео, наглядно показал, к каким последствиям может привести неосторожное обращение с подобными «артефактами».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников