Издательство «Галіяфы», которое выпускало книги на белорусском языке, объявило о ликвидации 25.08.2022, 18:13

Ранее Мининформ приостановил его деятельность.

Белорусское издательство «Галiяфы», деятельность которого ранее приостановил Мининформ, начало процесс ликвидации. Об этом изданию «Медиазона» рассказал его основатель и директор Змитер Вишнев.

По словам Вишнева, деньги, собранные благодаря поддержке читателей, позволили издательству просуществовать еще несколько месяцев после приостановки его деятельности, но в итоге сотрудник «Галіяфаў» не прошел переаттестацию, несмотря на хорошую подготовку и наличие высшего полиграфического образования.

— Если издательству не дают работать — издавать и продавать книги — как оно может жить дальше? - объяснил решение о ликвидации Вишнев.

Напомним, в апреле Мининформ на три месяца приостановил деятельность «Галіяфаў», сославшись на «нарушение сроков уведомления об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий».

Независимое издательство «Галіяфы» существовало с 2007 года и выпускало современную художественную литературу (в том числе произведения Альгерда Бахаревича, Адама Глобуса, Анатоля Сыса) и детские книги на белорусском языке. Его книги неоднократно отмечались литературными премиями, в том числе дважды — премией «Книга года».

14 апреля Мининформ также сообщил о приостановке деятельности издательства «Медисонт», которое выпускало книги белорусских авторов: Андруся Горвата, Стаса Карпова и других. А в мае та же судьба постигла издательства «Книгосбор» и «Лимариус».

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