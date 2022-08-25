США обеспечат мир нефтью 25.08.2022, 18:32

Ее экспорт бьет рекорды.

На прошлой неделе США отправили в другие страны рекордное количество нефти и нефтепродуктов. А в 2023 году добыча сырой нефти, как ожидается, превысит уровень допандемического 2019 года, обеспечив рекордные объемы экспорта.

Никогда еще за последние 30 лет, что Министерство энергетики США собирает соответствующие данные, экспорт нефти и нефтепродуктов не превышал 11 млн баррелей в сутки. Сильнее всего выросли поставки дизеля (на 20%). А экспорт сырой нефти превысил 4 млн баррелей в сутки вторую неделю подряд — впервые с конца 2015 года, когда был отменен 40-летний запрет на ее вывоз за границу, сообщило Управление энергетической информации США (EIA), пишет The Moscow Times.

В ближайшие месяцы и в будущем году такие объемы экспорта нефти станут нормой, считают отраслевые аналитики, опрошенные Bloomberg. В 2023 году, по оценке Элизабет Мерфи из ESAI Energy, среднесуточные поставки за рубеж составят 4,3 млн баррелей. В нынешнем году аналитики ESAI, Rapidan Energy Group, Kpler ожидают вывоза 3,3-3,6 млн баррелей. В прошлом году страна поставляла 3 млн баррелей в сутки.

Частично увеличение экспорта объясняется поставкой из стратегических резервов, о которой президент Джо Байден объявил весной. Она закончится в октябре, но эксперты не ждут длительного влияния этого факта на продажи за рубеж, потому что во многом они объясняются наращиванием добычи в США. Хотя оно идет постепенно, отличаясь от взрывных темпов в начале и в конце прошлого десятилетия в результате развития сланцевой добычи, в этом году производство составит 11,9 млн баррелей в сутки, а в следующем — 12,8 млн, по прогнозу EIA. Это будет уже выше рекордного допандемического показателя — 12,3 млн в 2019 году.

Если в начале этого года добыча в США была 11,6-11,7 млн, то с начала июня равна или превышает 12 млн баррелей в сутки. По мере роста производства нефти для экспорта будет становиться все больше, так как перерабатывающие мощности в США не наращиваются.

Американские баррели с охотой берут в Европе, переживающей энергетический кризис, а также в Азии, где они теснят ближневосточных поставщиков. Европа до сих пор ежедневно закупает у России 1,1–1,3 млн баррелей, хотя до начала войны в Украине морские поставки составляли 1,6-1,7 млн.

Но с декабря в Европе в силу вступит эмбарго на импорт российской нефти. Частично заменить ее хочет Иран, но его первая цель в случае заключения договоренности по ядерной программе — восстановить досанкционные поставки (0,6 млн баррелей в сутки).

Американские поставщики, занявшие долю рынка в Европе, в ближайшие два года не будут чувствовать особой конкуренции, потому что другие производители, в том числе в Северном море и Восточной Африке, не могут похвастаться столь же устойчивым увеличением добычи, считает Конор Макфэдден, директор по рынку европейской нефти трейдера Trafigura. Страны ОПЕК тоже не могут ее нарастить, а Саудовская Аравия, имеющая свободные мощности, на этой неделе, наоборот, дала понять, что было бы хорошо производство ограничить. Так Эр-Рияд пытается не допустить снижения цены нефти, которая со $125 в июне опускалась в августе до $92 за баррель.

Американская нефть более легкая и низкосернистая, чем та же российская Urals. Но европейские НПЗ, часть из которых приспособлены для работы с более высокосернистыми сортами, берут ее все более охотно, благодаря надежности и стабильности поставок, сказал Макфэдден Bloomberg:

Когда возникло напряжение в цепочках поставок на мировом рынке энергоресурсов, лакуну заполнила американская нефть. Когда в Европе не знали, у кого они будут ее покупать, они обратились к США, потому что понимают, что эта нефть будет доставлена.

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