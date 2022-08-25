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Из России уходит один из крупнейших банков мира

  • 25.08.2022, 19:01
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Из России уходит один из крупнейших банков мира

Банк остановит все клиентские операции и прекратит работу.

Один из крупнейших банков мира Citibank прекратит обслуживание частных и коммерческих клиентов в России.

Об этом 25 августа сообщила пресс-служба группы Citi.

Компания начнет сворачивать операции по обслуживанию розничных и коммерческих клиентов уже в этом квартале, что затронет услуги по кредитованию, депозитам и картам.

«Решение является частью наших усилий по сокращению деятельности в России. Это согласуется с другими действиями, включая ограничение предложения наших услуг, сокращение рисков и отказ от привлечения новых клиентов», – отметил гендиректор Citi по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвид Ливингстон.

В связи с объявленным планом ликвидации российского бизнеса Citi ожидает, что понесет расходы примерно в размере $170 млн в течение следующих 18 месяцев. Сокращение затронет более 2 тыс. сотрудников и 15 филиалов банка.

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