Иран предложил Европе заменить российскую нефть 4 25.08.2022, 19:29

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Тегеран ведет переговоры с западными странами.

Иран планирует частично компенсировать Европе поставки нефти, которых она лишится в декабре после вступления в силу эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Сейчас Иран ведет переговоры с западными странами о возобновлении договоренности по ядерной программе, которая позволит снять с него санкции.

Государственная нефтяная компания Ирана NIOC прежде всего постарается вернуть клиентов в средиземноморских странах, таких как Греция, Италия, Испания и Турция, которые закупали ее нефть до санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых со стратегией Ирана. По их словам, с учетом предстоящего эмбарго и хороших шансов на заключение сделки по ядерной программе, в Тегеране видят возможность заменить часть российской нефти для европейских НПЗ. Тем более что тяжелая иранская нефть близка по качеству к сорту Urals.

После отмены санкций в 2015 году среднесуточная добыча нефти в Иране выросла достаточно быстро — примерно на 0,7 млн баррелей за несколько месяцев, а уже через год он добывал больше на 1 млн баррелей по сравнению с санкционными показателями.

Впоследствии добыча держалась на уровне около 3,8 млн баррелей, но упала после того, как Дональд Трамп в 2018 году вывел США из договоренности с Ираном и снова ввел санкции против него. Сейчас добыча составляет около 2,5 млн баррелей в сутки.

До последнего раунда санкций европейские страны импортировали из Ирана около 0,6 млн баррелей в сутки. Это, правда, примерно половина от российских поставок: по оценке Citigroup, санкции против России лишат Европу 1,25 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

По оценке Bloomberg на основании данных об отслеживании морских перевозок, за неделю по 19 августа поставки российской нефти в средиземноморские страны составили 0,89 млн баррелей, а в страны Северной Европы — 0,4 млн баррелей в сутки.

Достижение договоренности по установлению контроля за иранской ядерной программой в обмен на снятие санкций сейчас выглядит вполне возможным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и иранских чиновников. Перспективы сделки улучшились после переговоров европейцев с иранцами в Вене в начале августа, а в последние дни удалось сблизить позиции Ирана и США.

Достижение договоренности может оказать понижательное давление на нефтяные котировки в краткосрочной перспективе, так как создаст вероятность появления на рынке 1 млн баррелей иранской нефти в сутки, пишут аналитики ANZ. Вместе с тем, считают они, ситуация на рынке останется напряженной, так как иранская сделка не компенсирует сокращение российских поставок и продолжающееся восстановление спроса.

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