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Ученые нашли недалеко от Земли планету-океан

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  • 25.08.2022, 19:32
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Ученые нашли недалеко от Земли планету-океан

Планета вращается вокруг небольшой звезды в созвездии Дракона.

Ученые из Канады обнаружили экзопланету, которая находится на расстоянии 100 световых лет от Земли и, вероятно, полностью покрыта водой. TOI-1452 b вращается вокруг одной из двух небольших звезд, расположенных в созвездии Дракона, сообщает Forbes.

Обнаруженная планета немного больше Земли. Она вращается вокруг своей звезды в обитаемой зоне, где возможно существование воды в жидком виде.

По мнению авторов открытия, это может быть планета-океан – небесное тело, полностью покрытое толстым слоем воды. Они сравнивают планету со спутниками Юпитера Ганимедом и Каллисто, а также лунами Сатурна Титаном и Энцеладом. Предполагается, что на всех из них существует глобальный океан.

Расположение планеты очень удачно, поскольку созвездие Дракона всегда видно на ночном небе. Кроме того, она находится достаточно близко к Земле, чтобы ученые могли изучить ее атмосферу.

Рене Дойон из Университета Монреаля, один из авторов исследования, считает, что в дальнейшем планету должен изучить телескоп «Джеймс Уэбб». Это позволит более подробно изучить TOI-1452 b и раскрыть все ее подробности.

Планету открыли с помощью телескопа TESS. Она на 70% больше Земли и вращается вокруг одного из двух красных карликов, вращающихся вокруг друг друга.

На то, чтобы определить массу планеты, ученым потребовалось около 50 часов наблюдений. Они считают, что масса небесного тела в пять раз больше, чем у Земли. Но вода составляет 1% массы нашей планеты, у TOI-1452 b же она составляет около 30%.

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