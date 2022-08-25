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В Беларуси завели дело на украинского нардепа Гончаренко

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  • 25.08.2022, 19:40
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В Беларуси завели дело на украинского нардепа Гончаренко
Алексей Гончаренко

Нардеп в ответ отправил Лукашенко вслед за русским кораблем.

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который резко отреагировал на адресованное украинцам поздравление Александра Лукашенко ко Дню независимости Украины. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Нардепу инкриминированы угроза насилием в отношении Лукашенко и дискредитация Беларуси.

«Установлено, что подозреваемый в связи с поздравлением Александром Лукашенко народа Украины с Днем независимости разместил в сети интернет публикацию, в которой содержались угроза в отношении Александра Лукашенко, а также ложные сведения о политическом и социальном положении в Беларуси», — сообщили в Генпрокуратуре.

Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст. 366 УК (санкция — до восьми лет лишения свободы) и ст.369−1 УК (санкция — до четырех лет лишения свободы).

Для производства предварительного расследования уголовные дела направлены в Следственный комитет.

Алексей Гончаренко уже отреагировал на уголовное дело в своем телеграм-канале:

«Мой официальный комментарий: Пошел ты за русским кораблем, лукашенко», — написал нардеп.

Напомним, накануне, 24 августа, Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости. Он пожелал народу Украины «мирного неба и толерантности», а соучастие в российской агрессии назвал «противоречиями».

Это пожелание вызвало негодование среди украинцев. К примеру, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что «цинизм Лукашенко понятен, прозрачен и юридически зафиксирован».

А нардеп Украины Алексей Гончаренко написал, что «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости» — именно это высказывание решил прокомментировать МИД Беларуси.

Полгода назад, 24 февраля, Россия начала полномасштабную войну против Украины. Территория Беларуси с начала вторжения активно используется российской армией для нанесения ударов по Украине — это признал и сам Лукашенко.

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