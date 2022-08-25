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Цены на гостиницы в Крыму рухнули после ударов Украины

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  • 25.08.2022, 20:04
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Цены на гостиницы в Крыму рухнули после ударов Украины

Россияне бегут с полуострова.

Гостиницы Крыма демонстрируют рекордное падение цен после атак полуострова со стороны Украины. Арендовать домик без удобств и питания на неделю в сентябре можно уже за 2400 рублей с человека, пишут «Известия» со ссылкой на туроператоров.

В пресс-службе «Интуриста» рассказали, что цены в некоторых гостиницах упали на 50–60% по сравнению с прошлым годом. Неделя в трехзвездочном отеле теперь стоит 6800 рублей с человека. Таким образом отдых в Крыму стал самым доступным для россиян в этом бархатном сезоне. Любые другие отечественные и тем более зарубежные курорты обойдутся в разы дороже.

Стоимость размещения не снижалась лишь в элитных отелях Крыма, но зато там постоянно публиковались спецпредложения, отметили туроператоры. Сейчас за неделю с завтраками в гостинице «Ялта-Интурист» придется заплатить 65 тысяч рублей на двоих.

В большинстве отелей на популярном у туристов восточном берегу Крыма цены существенно ниже. Неделю в гостинице с удобствами и завтраком можно провести за 7900 рублей с человека, рассказал гендиректор туроператора «Крымская волна» Сергей Полуянов. При этом средний чек за размещение на первой пляжной линии с полным пансионом, бассейном и парковкой — от 42,3 тысяч рублей на двоих.

Цены начали снижаться уже весной — из-за падения турпотока и закрытия аэропорта Симферополя на фоне войны в Украине. Однако в минкурортов республики уверяют, что средняя стоимость размещения — 3000 рублей с человека в сутки — осталась на уровне прошлого года.

Крым подвергается атакам с начала месяца. 9 августа взорвались боеприпасы на российском военном аэродроме в Новофедоровке. И хотя Минобороны России заверило, что «огневого воздействия» на авиабазу не было, а «глава» полуострова Сергей Аксенов пообещал принять «все меры» для обеспечения безопасности, отдыхающие решили не рисковать. В результате на выезде из Крыма в зоне Керченского моста возникла огромная пробка.

16 августа в регионе прогремело сразу три взрыва: на трансформаторной подстанции и складе боеприпасов возле Джанкоя, а также на аэродроме в Гвардейском неподалеку от Симферополя.

Атаки продолжаются до сих пор. Власти сообщали о сбитых беспилотниках в Керчи, Евпатории и Севастополе.

По данным Ассоциации туроператоров России, по итогам летнего сезона туристический поток в Крым сократился в два раза по сравнению с прошлым годом.

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