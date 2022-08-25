По книге Светланы Алексиевич в Голливуде хотят снять сериал 25.08.2022, 20:12

Светлана Алексиевич

Договор уже подписан.

По книге белорусской писательницы, нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» планируется снять сериал — об этом в Facebook написал издатель Борис Пастернак, добавив, что уже договор о его создании подписан. «Зеркало» поговорило с самой писательницей — вот что она рассказала о будущем проекте.

Как рассказал издатель, после успеха сериала «Чернобыль» от американской стриминговой компании HBO, во многом основанного на книге Алексиевич «Чернобыльская молитва», за права на новый сериал развернулась международная конкуренция.

— Не могу пока разглашать подробности, но договор подписан, подготовительный период начался, — сообщил Пастернак.

Мы позвонили самой писательнице с просьбой рассказать о будущем сериале по книге «У войны не женское лицо». Светлана Александровна подтвердила, что несколько крупных голливудских студий действительно проявили интерес к съемкам, а в одной из ролей планировалось задействовать Анджелину Джоли. О сценарии пока ничего не известно — сама автор не принимает участия в его написании.

Однако с началом войны в Украине, по словам Алексиевич, проект поставили на паузу, и, хотя о его отмене речь не идет, будущее сериала пока остается неясным. Писательница выразила надежду, что в дальнейшем все сложится «так же хорошо, как начиналось» — учитывая, что повесть о женщинах на войне сейчас приобретает новую актуальность.

«У войны не женское лицо» — документальная повесть, основанная на интервью с советскими женщинами, участвовавшими в Великой Отечественной войне. Книга была написана в 1983 году, а в 1985 году вышла отдельным изданием сразу в нескольких издательствах. Общий ее тираж уже к концу 1980-х годов достиг 2 млн экземпляров.

Светлана Алексиевич родилась в Украине, но выросла в Беларуси. Кроме у «У войны не женское лицо», наиболее известные ее произведения — «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хенд».

В 2015 году ей была присуждена Нобелевская премия по литературе. Алексиевич — первый нобелевский лауреат в истории независимой Беларуси и первый с 1987 года русскоязычный писатель, награжденный Нобелевской премией по литературе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».