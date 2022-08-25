закрыть
25 августа 2022, четверг, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

По книге Светланы Алексиевич в Голливуде хотят снять сериал

  • 25.08.2022, 20:12
По книге Светланы Алексиевич в Голливуде хотят снять сериал
Светлана Алексиевич

Договор уже подписан.

По книге белорусской писательницы, нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» планируется снять сериал — об этом в Facebook написал издатель Борис Пастернак, добавив, что уже договор о его создании подписан. «Зеркало» поговорило с самой писательницей — вот что она рассказала о будущем проекте.

Как рассказал издатель, после успеха сериала «Чернобыль» от американской стриминговой компании HBO, во многом основанного на книге Алексиевич «Чернобыльская молитва», за права на новый сериал развернулась международная конкуренция.

— Не могу пока разглашать подробности, но договор подписан, подготовительный период начался, — сообщил Пастернак.

Мы позвонили самой писательнице с просьбой рассказать о будущем сериале по книге «У войны не женское лицо». Светлана Александровна подтвердила, что несколько крупных голливудских студий действительно проявили интерес к съемкам, а в одной из ролей планировалось задействовать Анджелину Джоли. О сценарии пока ничего не известно — сама автор не принимает участия в его написании.

Однако с началом войны в Украине, по словам Алексиевич, проект поставили на паузу, и, хотя о его отмене речь не идет, будущее сериала пока остается неясным. Писательница выразила надежду, что в дальнейшем все сложится «так же хорошо, как начиналось» — учитывая, что повесть о женщинах на войне сейчас приобретает новую актуальность.

«У войны не женское лицо» — документальная повесть, основанная на интервью с советскими женщинами, участвовавшими в Великой Отечественной войне. Книга была написана в 1983 году, а в 1985 году вышла отдельным изданием сразу в нескольких издательствах. Общий ее тираж уже к концу 1980-х годов достиг 2 млн экземпляров.

Светлана Алексиевич родилась в Украине, но выросла в Беларуси. Кроме у «У войны не женское лицо», наиболее известные ее произведения — «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хенд».

В 2015 году ей была присуждена Нобелевская премия по литературе. Алексиевич — первый нобелевский лауреат в истории независимой Беларуси и первый с 1987 года русскоязычный писатель, награжденный Нобелевской премией по литературе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников