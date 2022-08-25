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Российские авиакомпании начали разбирать на запчасти вертолеты вслед за самолетами

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  • 25.08.2022, 20:28
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Российские авиакомпании начали разбирать на запчасти вертолеты вслед за самолетами

Из-за санкций не хватает деталей.

Российские перевозчики из-за недостатка деталей и их подорожания на фоне санкций, связанных с войной в Украине, начали снимать запчасти с одних вертолетов для ремонта других. Как сообщает «Российская газета», такая ситуация касается не только иностранных вертолетов, но и отечественных моделей, в которых стояли блоки зарубежного производства.

Трудности возникли, в частности, с российскими вертолетами «Ансат», которые собирают в Казани. Двигатели на них производили в США и Канаде, стартовые генераторы — в США или Чехии. По словам директора ООО «Русские вертолетные системы-Холдинг» Юрия Казачкова, в ближайшее время участятся сообщения о проблемах со стартовыми генераторами на «Ансатах»: этот блок выходит из строя раньше, чем двигатель.

В Минпромторге пояснили, что выпуск «Ансатов» продолжится: у производителя есть достаточный запас иностранных двигателей. Полностью импортозамещенную версию казанского вертолета начнут поставлять в 2024 году. Представители отрасли считают эту дату оптимистичной: испытания двигателя, который придет на замену иностранным, могут длиться очень долго.

Однако «Ансат» — не главная проблема перевозчиков. На конец 2021 года в реестре Росавиации было зарегистрировано всего 54 таких машины. Сложнее ситуация с американским Robinson: этих вертолетов в стране сотни, и непонятно, чем и как их ремонтировать в условиях ограничений.

Последствия санкций задевают даже отечественные Ми-8, иностранные компоненты к которым можно купить в «дружественных» странах. Запчасти для них дорожают, а срок изготовления растет. Поставку некоторых деталей авиазаводы могут растянуть до года или двух.

С подобными проблемами уже столкнулись крупные российские авиакомпании, которые начали разбирать одни свои лайнеры на запчасти для ремонта других. Новые поколения самолетов — A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 — необходимо постоянно обновлять. Boeing и Airbus составляют почти 80% парка «Аэрофлота». Однако оба производителя прекратили техническое обслуживание парка российских авиакомпаний и поставки им запчастей.

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