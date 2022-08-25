закрыть
25 августа 2022, четверг, 21:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинец Усик вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров по версии The Ring

2
  • 25.08.2022, 20:40
  • 1,818
Украинец Усик вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров по версии The Ring
Александр Усик

Двое украинских боксеров попали в топ-5.

Александр Усик после победы над Энтони Джошуа снова возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии авторитетного издания The Ring.

Усик еще в мае впервые возглавил рейтинг The Ring. Тогда он стал первым тяжеловесом, которому удалось занять топ-1 за последние 30 лет.

В июне Усика сместил японский боксер Наоя Иноуэ, но после победы над Джошуа украинец снова возглавил рейтинг The Ring.

Топ-6 рейтинга по версии The Ring:

Александр Усик (Украина);

Наоя Иноуэ (Япония);

Теренс Кроуфорд (США);

Эррол Спенс (США);

Сауль Альварес (Мексика);

Василий Ломаченко (Украина).

Отметим, главная особенность рейтинга журнала The Ring состоит в том, что он формируется экспертами, которые пытаются сравнить всех боксеров вне зависимости от их весовых категорий. При составлении рейтинга они руководствуются: результатами, зрелищностью и послужным списком спортсменов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников