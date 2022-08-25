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«Белье стираю без порошка»: на чем экономят белорусы

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  • 25.08.2022, 20:48
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«Белье стираю без порошка»: на чем экономят белорусы

Инфляция в стране ставит рекорды, а доходы падают.

Инфляция в Беларуси продолжает расти — в июле она превысила 18% годовых, а реальные доходы населения рекордно упали. Белорусы рассказали «Зеркало», экономят ли в этой ситуации, приходится ли отказываться от каких-либо покупок или развлечений, чтобы денег хватило от зарплаты до зарплаты.

«Бывает, что на 100 рублях экономишь около 30-ти из-за покупки на акции»

Еще пару лет назад минчанин Вадим (имена героев статьи изменены) вместе с супругой могли приходить в магазин и покупать любой понравившийся продукт. Сейчас для них это невозможно, поэтому они выработали свой способ сэкономить: заранее составляют список продуктов, которые надо купить на одну-две недели, а товары личной гигиены, бытовую химию закупают сразу на месяц. За покупками пара отправляется в сетевые магазины: «Гиппо», «Евроопт», «Виталюр», «Мила», «Остров чистоты», но перед походом туда они сперва просматривают сайты этих магазинов — ищут распродажи и скидки.

— Бывает, что на 100 рублях экономишь около 30-ти из-за покупки на акции. Считаю, что это очень неплохо. Также я отказался от покупки готовой еду в кулинарии — раньше брал ее, чтобы поесть на работе. Сейчас готовлю только дома, это очень экономит средства. Но от этого я не страдаю, мне в кайф готовить.

Мужчина признается, что иногда его «напрягает» постоянно мониторить цены в магазине и ждать какого-то дня, чтобы купить товар подешевле, ведь приходится постоянно думать наперед, «это немного дискомфортно».

— Продукты я не заменяю на другие, просто стараюсь питаться более сбалансированно и рационально. Но какие-то из них я частично урезал — не так часто могу себе позволить купить ту же красную рыбу, засоленную полендвицу. Мне проще взять свежее мясо на акции и самому его засолить.

Что касается одежды, то Вадим ее покупает только по мере необходимости, когда старая вещь занашивается или рвется. Вещи покупает в основном в сэкондах.

Деньги на развлечения Вадим сейчас практически не тратит. Говорит, что перестал ходить в кино, а раньше туда выбирался раза два в месяц. Смотрит фильмы дома через интернет.

— Но жену, конечно, я радую. Не обязательно для этого нужна куча денег. Лучший подарок — это эмоции и впечатления. С дачи всегда привожу ей букет полевых цветов с ромашками, люпином, зверобоем. Такие же бабуси у метро продают за 10 рублей, только тут сам насобирал.

Вадим рассказывает, что старается водить свою супругу «куда-то на природу, где она не была». К примеру, недавно они около 30 минут сплавлялись по реке на надувном матрасе, еще ездили на велосипедах в Сеницу на рыбалку.

— Материальное — все это, конечно, круто, но для меня это не главное, как и для жены. Лишь бы была крыша над головой, голыми не ходили и было что кушать. Остальное — вопрос приоритетов. Благодаря нашей бережливости экономится около 30% общего бюджета. Эти деньги идут на накопление будущего жилья.

«Если бы не помощь наших родителей, то было бы нам очень трудно»

Минчанин Андрей — глава многодетной семьи, в которой подрастают четверо детей. Совместный доход супругов — 1900 рублей. Три года назад они обзавелись собственным жильем, квартиру успели обставить. Сейчас для дома покупать ничего крупного уже не надо. Но все равно траты на семью большие. К тому же жена Андрея учится на платном заочном отделении в вузе.

— После оплаты коммуналки, электричества и сотовой связи деньги остаются только на еду. На продуктах экономим, покупая недорогой товар в «Евроопте», «Светофоре», «Копеечке»: колбасу первого сорта и другие «молочные и мясные изделия». Если приходит праздник, то на столе самые дешевые продукты, — рассказал мужчина.

В семье есть восемнадцатилетняя машина, которую иногда надо ремонтировать, делать ТО, на эти траты пара откладывает деньги задолго до предполагаемого ремонта. Иногда на эти цели одалживают деньги у родителей.

Все дети Андрея — школьники. С повседневной одеждой для них родители выкручиваются: некоторые вещи переходят от старших к младшим. Кто-то из знакомых отдает семье хорошие вещи — это очень спасает.

— Покупаем только обувь и то, на распродажах и очень китайскую. А сейчас, перед учебным годом, из-за новых рекомендуемых правил делового вида учащихся, пока даже не знаем, как собрать детей в школу. Рюкзаки останутся с прошлого года, также как часть канцелярии, которая еще пригодна.

Мужчина говорит, что для них развлечения вне дома — это большая роскошь, в основном, они никуда не ходят и не ездят. Отпуски проводят в деревне со всеми детьми.

— За последние два года наша семья ничего не откладывала на «черные дни», никаких сбережений нет. Если бы не помощь наших родителей, то было бы нам очень трудно.

«Товары покупаю дешевле и хуже качеством»

Минчанка Алиса зарабатывает около 700 рублей, живет она в своей квартире.

— С осени 2020 года я перестала посещать какие-либо развлекательные заведения — предполагала, что будет кризис. С того же времени одежду и обувь покупаю только при критической необходимости, откладывая с двух зарплат или одалживая небольшую сумму. С марта этого года отказалась от любой готовой продукции — шаурмы, пиццы, суши. Даже на акциях эти товары не приобретаю, — рассказывает о распределении своих денег Алиса.

Полуфабрикаты девушка покупает очень редко, а поэтому ей приходится больше времени выделять на готовку. Из мяса она может себе позволить только цыпленка и свинину. Говядина вообще исчезли из ее рациона.

— Все товары я покупаю дешевле и хуже качеством, чем могла позволить себе раньше. Алкоголь и слабоалкогольные напитки теперь почти никогда не покупаю. Уже около двух недель белье стираю без порошка, застирывая вещи хозяйственным мылом.

При таком раскладе средств Алисе удалось сэкономить и накопить деньги на лечение зубов. Теперь она откладывает деньги на «черный день». Минчанка говорит, что из-за жесткой экономии особенно сильных страданий она не испытывает.

На девушек денег нет, потому что «на себя еле-еле хватает»

Дмитрию экономить приходится довольно много. Парень живет в Минске, но родом он из провинции. Решил, что в первую очередь, чтобы сохранить больше денег, не будет часто ездить на родину.

— Цена билета на маршрутку выросла значимо: была 15 рублей, а стала 20, — объясняет Дмитрий.

Также белорус бросил курить. Раньше он покупал только дорогие сигареты. Через четыре месяца после этого он не почувствовал, что денег у него стало больше, поэтому отказался от покупки одежды и обуви, покупает только если совсем нужно.

— Стал меньше покупать вредной еды — это мучное, сладкое, молоко, полуфабрикаты, колбаса. Но это не экономия — ужатие до минимального потребления. Покупаю мясо куриное и крупы, овощи и фрукты.

Дмитрий все же позволил себе дополнительные траты — записался в тренажерный зал, потому что хотел сбросить вес. Абонемент стоил 150 рублей.

— Я похудел и получилось сэкономить на одежде, потому что старые вещи начали подходить.

Но в итоге в экономии Дмитрий вышел в ноль: фрукты и овощи, которые он стал чаще покупать, стали стоить значительно дороже.

— Денег больше не стало, хотя идея была, что получится запас. Но инфляция съела эти надежды. Тем не менее, за те же деньги, что и полгода назад, я начал лучше питаться и стал выглядеть хорошо.

А вот развлечения Дмитрий себе не позволяет и на прогулки с девушками деньги не тратит.

— Развлечения с девушками дорого как-то выходят, на себя еле-еле хватает. В кинотеатры не хожу — кино ж сейчас толком и нет. Но у меня есть подписка на «Кинопоиск», лень отменять, так что фильмы иногда смотрю.

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