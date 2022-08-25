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Зеленский и Байден обсудили дальнейшие шаги Украины в войне с РФ

  • 25.08.2022, 21:04
  • 2,462
Зеленский и Байден обсудили дальнейшие шаги Украины в войне с РФ
Владимир Зеленский

Президент Украины назвал разговор с американским коллегой «чудесным».

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден побеседовали по телефону. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Провел чудесный разговор с президентом США Джозефом Байденом», – написал Зеленский.

Он отметил, что поблагодарил американского лидера за непоколебимую поддержку украинского народа со стороны США – финансовую и военную.

«Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления», – написал Зеленский.

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