Зеленский и Байден обсудили дальнейшие шаги Украины в войне с РФ 25.08.2022, 21:04

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Владимир Зеленский

Президент Украины назвал разговор с американским коллегой «чудесным».

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден побеседовали по телефону. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Провел чудесный разговор с президентом США Джозефом Байденом», – написал Зеленский.

Он отметил, что поблагодарил американского лидера за непоколебимую поддержку украинского народа со стороны США – финансовую и военную.

«Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления», – написал Зеленский.

Провів чудову розмову з @POTUS. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. pic.twitter.com/BwqU0KSKWU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2022

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