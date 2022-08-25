Беларусь и РФ провели операции по переводу основных платежей в российские рубли 6 25.08.2022, 21:18

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Об этом сообщил лукашенковский премьер.

Беларусь и Россия провели все необходимые операции по переводу основных платежей между двумя странами в российские рубли.

Об этом сообщил 25 августа премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Это существенно облегчило проведение расчетов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом», — рассказал Головченко (цитата по телеграм-каналу правительства).

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