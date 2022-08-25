Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
- 25.08.2022, 21:46
Групповой этап футбольного турнира стартует 6 сентября.
Сегодня, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Составы групп:
Группа А
1) «Аякс»
2) «Ливерпуль»
3) «Наполи»
4) «Рейнджерс»
Группа В
1) «Порту»
2) «Атлетико» (Мадрид)
3) «Байер»
4) «Брюгге»
Группа С
1) «Бавария»
2) «Барселона»
3) «Интер»
4) «Виктория Пльзень»
Группа D
1) «Айнтрахт»
2) «Тоттенхэм»
3) «Спортинг»
4) «Марсель»
Группа Е
1) «Милан»
2) «Челси»
3) «Зальцбург»
4) «Динамо» (Загреб)
Группа F
1) «Реал» (Мадрид)
2) «РБ Лейпциг»
3) «Шахтёр»
4) «Селтик»
Группа G
1) «Манчестер Сити»
2) «Севилья»
3) «Боруссия» (Дортмунд)
4) «Копенгаген»
Группа Н
1) «ПСЖ»
2) «Ювентус»
3) «Бенфика»
4) «Маккаби» (Хайфа)
Групповой этап турнира стартует 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».