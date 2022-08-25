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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

  • 25.08.2022, 21:46
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Групповой этап футбольного турнира стартует 6 сентября.

Сегодня, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Составы групп:

Группа А

1) «Аякс»

2) «Ливерпуль»

3) «Наполи»

4) «Рейнджерс»

Группа В

1) «Порту»

2) «Атлетико» (Мадрид)

3) «Байер»

4) «Брюгге»

Группа С

1) «Бавария»

2) «Барселона»

3) «Интер»

4) «Виктория Пльзень»

Группа D

1) «Айнтрахт»

2) «Тоттенхэм»

3) «Спортинг»

4) «Марсель»

Группа Е

1) «Милан»

2) «Челси»

3) «Зальцбург»

4) «Динамо» (Загреб)

Группа F

1) «Реал» (Мадрид)

2) «РБ Лейпциг»

3) «Шахтёр»

4) «Селтик»

Группа G

1) «Манчестер Сити»

2) «Севилья»

3) «Боруссия» (Дортмунд)

4) «Копенгаген»

Группа Н

1) «ПСЖ»

2) «Ювентус»

3) «Бенфика»

4) «Маккаби» (Хайфа)

Групповой этап турнира стартует 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

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