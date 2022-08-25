США присвоят кодовое название миссии по военной помощи Украине и назначат командующего 25.08.2022, 21:57

Почему это важно.

Администрация президента США Джо Байдена присвоит название миссии по поддержке Украины и назначит генерала, который будет руководить усилиями по оказанию военной помощи и обучению украинских военных.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных американских лиц.

Газета отмечает, что миссии США и НАТО в Ираке и Афганистане тоже носили кодовые названия — «Иракская свобода», «Несокрушимая свобода» и «Страж свободы».

По данным WSJ, присвоение операции названия имеет важное бюрократическое значение, потому что обычно влечет за собой долгосрочное целевое финансирование и возможность награждения военнослужащих, участвующих в таких миссиях.

WSJ также пишет, что планы по назначению генерала указывают на переход к долгосрочным усилиям по обучению военнослужащих и помощи Украине.

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