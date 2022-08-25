Когда в Беларусь придет похолодание 2 25.08.2022, 22:06

7,256

Белгидромет ответил.

В Беларусь на смену жаре идет похолодание, передает Белгидромет.

Синоптики сказали, что средний температурный фон по Беларуси на 4-10 градусов превышает климатическую норму месяца.

— А антициклональный характер погоды привел к недобору осадков. В целом по республике за прошедший период выпало от 4% до 50% месячной нормы осадков, и лишь по крайнему юго-западу страны ливневые дожди в начале месяца немного перевыполнили план месяца, — сообщили в организации.

И добавили, что жаркая погода сохранится в Беларуси до конца недели.

Так, в пятницу, 26 августа, осадков не прогнозируется, лишь по северо-западу страны местами ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. Ночью воздух прогреется от 14 до 20 градусов. Днем будет жарко – до +34 градусов.

В субботу, 27 августа, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от +13 до +19 градусов, а днем – от +27 до +33 градусов.

В воскресенье, 28 августа, кратковременные дожди и грозы возможны лишь в отдельных районах по юго-востоку Беларуси. Ночью воздух прогреется от 12 до 19 градусов, а днем - от 24 до 30 градусов. Местами ожидается до +32 градусов.

В понедельник, 29 августа, в большинстве районов Беларуси все еще сохранится теплая погода. Ночью температура воздуха составит от 12 до 19 градусов, а днем - от +24 до +31 градуса.

По предварительному прогнозу, во вторник, 30 августа, характер погодных условий изменится. Так, на смену жаре придет похолодание.

Сообщается, что 30 августа ночью местами, а днем на большей части территории страны, пройдут кратковременный дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы. Ночью воздух прогреется от 10 до 17 градусов, днем – от +18 до +25 градусов, в восточных районах ожидается от +26 до +27 градусов, а по северу страны – от +15 до +17 градусов.

В среду, 31 августа, еще больше похолодает. Все дело в том, что на территорию Беларуси с севера Европы начнут поступать холодные неустойчивые воздушные массы. По северной половине страны прогнозируются кратковременные дожди, а в отдельных районах днем ожидается грозы. Ночью воздух прогреется от 7 до 14 градусов, а днем будет от +12 градусов до +22 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».