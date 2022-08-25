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Forbes: Кипр может передать Украине свои ПВО

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  • 25.08.2022, 22:16
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Forbes: Кипр может передать Украине свои ПВО

Взамен страна собирается взять «Железный купол».

Соединенные Штаты Америки намерены убедить Кипр передать свои старые системы противовоздушной обороны Украине. Взамен Никосия должна купить системы «Железный купол» у Израиля. Но для этого Вашингтон должен снять запрет на продажу оружия киприотам, который действует уже больше трех десятков лет.

Как сообщает Forbes, речь идет о системах ПВО 9К330 «Тор» малой дальности и 9К37 «Бук» средней дальности пуска. Сейчас они находятся на военном балансе Никосии.

Вместо этих противовоздушных средств Кипр намерен купить у Израиля ПВО «Железный купол». Чтобы сделка стала возможной, американцы должны снять эмбарго на продажу оружия Кипру.

Если запрет будет снят, Кипр сможет и в будущем заказывать у Штатов другие системы, которые нужно государству для укрепления своей обороноспособности. Поэтому Никосии, при таких условиях, будет выгодно передать свои зенитно-ракетные системы Украине.

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