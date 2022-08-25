Forbes: Кипр может передать Украине свои ПВО 6 25.08.2022, 22:16

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Взамен страна собирается взять «Железный купол».

Соединенные Штаты Америки намерены убедить Кипр передать свои старые системы противовоздушной обороны Украине. Взамен Никосия должна купить системы «Железный купол» у Израиля. Но для этого Вашингтон должен снять запрет на продажу оружия киприотам, который действует уже больше трех десятков лет.

Как сообщает Forbes, речь идет о системах ПВО 9К330 «Тор» малой дальности и 9К37 «Бук» средней дальности пуска. Сейчас они находятся на военном балансе Никосии.

Вместо этих противовоздушных средств Кипр намерен купить у Израиля ПВО «Железный купол». Чтобы сделка стала возможной, американцы должны снять эмбарго на продажу оружия Кипру.

Если запрет будет снят, Кипр сможет и в будущем заказывать у Штатов другие системы, которые нужно государству для укрепления своей обороноспособности. Поэтому Никосии, при таких условиях, будет выгодно передать свои зенитно-ракетные системы Украине.

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