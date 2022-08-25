Сильные пожары охватили Россию 10 25.08.2022, 22:28

4,528

Четвертый российский регион ввел режим ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации вслед за Рязанской областью, Якутией и ХМАО введен в городе Ухта в республике Коми из-за лесных пожаров. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные власти, пожар несет угрозы населенным пунктам и промышленным объектам.

Ситуация находится на особом контроле мэра Ухты. Власти уверяют, что силы МЧС привлечены «в достаточном количестве» для защиты гражданских построек и линии газопровода.

Всего в России к 25 августа зафиксированы 126 лесных пожаров общей площадью 109 950 га. Больше всего лесов говорит в Республике Саха (Якутия). Там общая площадь возгораний составляет 74 608 га. В Республике Коми горит 12 462 га, в Рязанской области — 11 700 га, в Нижегородской области — 6504 га.

Лес горит также в Свердловской, Архангельской, Псковской, Ивановской, Оренбургской, Костромской, Ульяновской и Кировской областях, республиках Марий Эл и Тыва, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В 2021 году лесные пожары по своей площади побили рекорды с начала XXI века. Огонь уничтожил свыше 18 миллионов гектаров леса. «Год стал самым катастрофическим в пожарном отношении для российских лесов за весь период, по которому есть достаточно надежные и сравнимые спутниковые данные (с 2001 года)», — рассказывал руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко. За более раннее время сравнимых данных по площадям лесных пожаров нет.

Площадь сгоревших за прошлый год лесов практически равна Белоруссии (20,76 млн га) и половине площади Японии (37,79 млн га).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».