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Зеленский: Мир в шаге от радиационной катастрофы

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  • 25.08.2022, 22:53
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Зеленский: Мир в шаге от радиационной катастрофы

Президент Украины прокомментировал остановку ЗАЭС.

Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – это риск глобальной радиационной катастрофы. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины.

«Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработала автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, юг Украины — оккупированные районы — уже в состоянии гуманитарной катастрофы. Кроме отключения электроэнергии там произошло также отключение воды.

«Россия принесла на нашу землю деградацию, которую здесь никогда не видели», — подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что сейчас делается все, чтобы не допустить аварийного сценария, однако отметил, что это зависит не только от нашего государства.

«Ключевое — нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти с территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы», — подчеркнул президент Украины.

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