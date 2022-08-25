Зеленский: Мир в шаге от радиационной катастрофы

Зеленский: Мир в шаге от радиационной катастрофы3
- 25.08.2022, 22:53
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Президент Украины прокомментировал остановку ЗАЭС.
Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – это риск глобальной радиационной катастрофы. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он сообщил, что сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины.
«Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработала автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, юг Украины — оккупированные районы — уже в состоянии гуманитарной катастрофы. Кроме отключения электроэнергии там произошло также отключение воды.
«Россия принесла на нашу землю деградацию, которую здесь никогда не видели», — подчеркнул Зеленский.
Он заверил, что сейчас делается все, чтобы не допустить аварийного сценария, однако отметил, что это зависит не только от нашего государства.
«Ключевое — нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти с территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы», — подчеркнул президент Украины.