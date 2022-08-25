Cегодня под Минском бушевал сильный пожар 25.08.2022, 23:01

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Видеофакт.

Кадры, которыми поделилась в Instagram минчанка Ольга, без преувеличения можно назвать апокалиптичными. Девушка приехала в гости в деревню Озерцо под Минском (это в считаных метрах от кольцевой), а там — неконтролируемый огонь на поле, который на глазах у всех пожирал не только стерню, но и красивые круглые снопы сена. «Первый раз вижу, чтобы огонь распространялся с такой скоростью. Это очень страшно», — описывает все происходящее блогер.

По словам девушки, немалую роль в усмирении огня сыграли трактористы, которые «отрезали» пламя, перекопав поле прямо «на линии огня». Также на место прибыли несколько расчетов МЧС. По словам очевидцев, из-за огня пострадала одна из машин спасателей.

— Точное время, когда все началось, я не подскажу. Небольшое задымление на улице мы заметили, наверное, в районе 12 часов. Но тогда еще не поняли, что случилось. Через какое-то время с улицы повалил очень сильный дым. Тогда мы вышли из двора на дорогу и увидели, что на поле горит несколько стогов. Тут же приехали две пожарные машины, стало как-то спокойнее, — описывает увиденное девушка.

Впрочем, огонь так просто было не унять: пламя разрасталось с каждой минутой, захватывая все большие площади. И как назло, в это время поднялся ветер.

— В какой-то момент все вокруг начало трещать — возник такой специфический звук горящей сухой травы. Честно, глядя на все происходящее, мы просто обалдели, с какой скоростью идет огонь. Причем он успел даже затронуть пожарную машину: насколько я поняла, пострадали задние колеса, но само авто в порядке.

Очень спасли ситуацию трактора с плугами, благо они успели приехать быстро — перепахали поле так, чтобы огню не было куда распространяться. Потом подъехали еще две пожарные машины. В итоге все потушили.

Мы точно не знаем, из-за чего все началось, но люди рассказывают, что видели на поле детей, может, они там со спичками играли, — рассказала Ольга.

Как рассказали Onlíner в МЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 13:25. «По прибытии к месту вызова установлено, что горели стерни и рулоны соломы на площади 1 га. Пожар был локализован в 14:23, ликвидирован — в 15:17. Работниками МЧС и предприятия спасено 150 тонн соломы. В результате пожара огнем уничтожено 7,5 тонны соломы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — пояснили в ведомстве.

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