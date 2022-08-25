Байден выделил $52 млрд на поддержку производства чипов в США 3 25.08.2022, 23:10

Джо Байден

Президент США подписал указ.

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ об имплементации закона о субсидиях на производство полупроводниковых микросхем и исследования на 52,7 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters.

Ранее в этом месяце Байден подписал закон об усилении усилий, направленных на повышение конкурентоспособности США по сравнению с научно-техническими усилиями Китая.

«Субсидируя производство чипов в США и расширяя финансирование исследований, закон преследует цель преодолеть постоянный дефицит, который коснулся всего: от автомобилей и оружия до стиральных машин и видеоигр», — пишет агентство.

Белый дом сообщил, что Министерство торговли запустило сайт CHIPS.gov. – ведомство будет выделять средства на производство чипов.

Указ Байдена устанавливает шесть основных приоритетов для руководства реализацией прогам и создает межведомственный совет из 16 членов под председательством директора Национального экономического совета Брайана Диза, советника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и исполняющего обязанности директора Управления научно-технического управления Алондры Нельсон.

В состав совета также войдут, в частности, министры обороны, финансов, труда и энергетики.

В Белом доме заявили, что программа «будет включать тщательный анализ заявок, а также строгое соответствие требованиям подотчетности, чтобы гарантировать, что средства налогоплательщиков защищены и рационально расходуются».

Критики такого решения утверждали, что законопроект является подарком прибыльным компаниям по производству микросхем, ранее закрывших заводы в США, но ранее Байден заявлял, что «этот закон не раздает компаниям чистые чеки».

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