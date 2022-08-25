Спутник зафиксировал пожары возле ЗАЭС 1 25.08.2022, 23:28

Пожары продолжаются до сих пор.

Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Россией Энергодаре.

Об этом сообщает проект Радио Свобода «Схемы».

Спутник Planet Labs 24 августа зафиксировал дым над золоотвалом Запорожской теплоэлектростанции, расположенной рядом с Запорожской АЭС.

Также на снимках можно заметить очаги возгорания в лесу недалеко от АЭС.

В комментарии «Схемам» мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что пожары возле Запорожской АЭС до сих пор продолжаются.

«Военные минометные обстрелы и пожароопасный период. Вполне возможно, что наложение этих факторов и то, что оккупанты пытали пожарных… Три отряда пожарных функционируют, но обстрелов много и много возгораний, они не справляются», – рассказал Орлов.

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