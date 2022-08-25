Зеленский сравнил РФ с «Титаником» 25.08.2022, 23:55

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Остаться на плаву не получится.

Президент Украины сравнил Россию с «Титаником», который пришел к своему айсбергу и уже не сможет остаться на плаву.

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

«За каждый обстрел – будет ответ оккупантам. За Орехов – будет. За Чаплино – будет. За Шепетовку – будет, за Миргород, за Харьков, за Мариуполь и города Донбасса, за всех остальных, по кому бьют российские военные, будет им ответ. Россия подготовила и нашему государству, и Европе, и миру много проблем, кризисов и катастроф. Но наибольшую катастрофу все же терпит она сама, само государство-террорист. Этот «Титаник» пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву – у них это не получится», — подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, уже понятно, что враг не достигнет своих целей, но нужно время и усилия, чтобы расчет россиян сломался, и они проиграли.

«Мы должны выдержать это время и приложить все необходимые усилия вместе с партнерами. И так будет», – заявил президент Украины.

Он добавил, что Украина вместе с другими странами будет и дальше давить на террористов по всем фронтам – на передовой, на политическом фронте, в экономических вопросах, в информационной сфере.

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