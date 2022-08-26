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Политзаключенный Илья Силенков вышел на свободу

  • 26.08.2022, 0:52
Политзаключенный Илья Силенков вышел на свободу
Илья Силенков

Он полностью отбыл свой срок.

Студента четвертого курса Гомельского государственного технического университета ранее приговорили к 1,5 годам «химии» за якобы оскорбление Лукашенко, пишет «Вясна».

Парень 13 августа 2020 года, как утверждало следствие, расклеил и разбросал не менее 17 листовок с изображением Лукашенко и надписями о нем, которые «унизили его честь и достоинство».

Свой срок Илья отбывал в исправительном учреждении открытого типа №9.

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