Политзаключенный Илья Силенков вышел на свободу
- 26.08.2022, 0:52
Он полностью отбыл свой срок.
Студента четвертого курса Гомельского государственного технического университета ранее приговорили к 1,5 годам «химии» за якобы оскорбление Лукашенко, пишет «Вясна».
Парень 13 августа 2020 года, как утверждало следствие, расклеил и разбросал не менее 17 листовок с изображением Лукашенко и надписями о нем, которые «унизили его честь и достоинство».
Свой срок Илья отбывал в исправительном учреждении открытого типа №9.