США перебрасывают в Европу две ядерные подлодки и второй авианосец 26.08.2022, 2:34

Авианосец сопровождают ракетный крейсер «Лейте Галф» и четыре эсминца.

К берегам Европы подошли две американские ударные атомные подводные лодки с крылатыми ракетами «Томагавк», а также авианосная ударная группа. Как отмечает «Интерфакс», к северу от Великобритании находится субмарина «Джорджия», вблизи греческого острова Крит — «Флорида», атомный авианосец «Джордж Буш» вошел в Средиземное море, пройдя Гибралтарский пролив.

Авианосец сопровождают ракетный крейсер «Лейте Галф» и четыре эсминца. Корабли сменят авианосную ударную группу, возглавляемую атомным авианосцем «Гарри Трумэн». Эти корабли прибыли в Средиземное море 14 декабря 2021 года и патрулируют вблизи Балкан в районе Адриатики. Планировалось, что корабли отправятся в район Персидского залива. Однако Вашингтон решил оставить ее в Средиземноморье на фоне вторжения в Украину.

Ранее на базу Фэрфорд в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие.

«Ротационное размещение бомбардировщиков укрепляет приверженность США союзникам по НАТО и партнерам по коалиции по поддержанию нашей коллективной безопасности и обеспечению суверенитета», — поясняли в феврале представители ВВС США в Европе.

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