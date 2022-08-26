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В Речице пьяный пассажир убил таксиста

  • 26.08.2022, 3:57
В Речице пьяный пассажир убил таксиста

Водителю было 52 года.

В Речице конфликт во время поездки в такси закончился смертью водителя. В редакцию издания «Речица Prime» из нескольких источников поступила информация о происшествии, которое произошло 22 августа примерно в 1 час ночи.

Изданию удалось выяснить некоторые подробности происшествия.

Согласно его источникам, около часа ночи 21 августа водитель службы такси 7171 на автомобиле КІА вез нетрезвую компанию в пригород. Предположительно, пассажиры захотели выпить пива в салоне авто, на что водитель ответил отказом. Во время конфликта, возникшего на этой почве, водителя облили пивом и избили.

Нашли водителя с сильными травмами головы, в больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии. А 24 августа, как стало известно, мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Позже начальник Речицкого районного отдела Следственного комитета Денис Кузенек рассказал районной газете «Дняпровец» подробности инцидента. Водителю, по его словам, было 52 года, а задержанному по этому делу жителю Речицкого района — 23. Конфликт возник сразу после посадки пассажиров, продолжился уже на улице.

В его результате водитель получил перелом свода черепа и ушиб головного мозга.

Задержанный подозреваемый ранее был судим, в том числе и за причинение телесных повреждений в ходе хулиганских действий. В такси, кроме него, были еще две пассажирки.

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